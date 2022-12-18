تدريبات لوجستية وقيافة خاصة.. أبرز الاستعدادات الامنية لخليجي 25

2022/12/18 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مساهمة قوات من امن الملاعب التابعة إلى المحافظات في تأمين بطولة كأس الخليج في البصرة المزمع اقامتها بعد حوالي اسبوعين من الان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لـ(بغداد اليوم) ان "تدريبا لوجستيا عالي المستوى لشرطة البصرة إضافة لملابس خاصة ( قيافة ) سترتديها الاجهزة الأمنية التي ستشرف على تأمين استقبال الوفود وحماية المباريات وغيرها إضافة إلى خطط خاصة للمرور وتسهيل حركة الوفود والجماهير لأننا لانحتاج إلى خطط كالزيارات الدينية من انتشار قوات وقطع طرق وغيرها وانما جميع الأمور ستكون سالكة لتسهيل الحركة".

وأضاف المحنا أن "عمليات البصرة ستكون هي المشرفة على الخطة وقواتنا تحت امرتها وجميع الاستعدادات اكتملت وكل الترتيبات من قبل أيام جهزت بالكامل".

وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستُقام في البصرة بالعراق من 6 إلى 19 يناير من العام القادم .





واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

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