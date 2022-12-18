المندلاوي: اولويات الحكومة ومجلس النواب مضاعفة “الزخم الخدمي”

2022/12/18 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن مجلس النواب والحكومة يضعان في مقدمة أولوياتهما مضاعفة الزخم الخدمي.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان […]

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