البابا فرنسيس: حرب أوكرانيا عالمية ولا أرى نهاية قريبة لها

2022/12/18 | 20:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية في مقابلة مع صحيفة «إيه بي سي» الإسبانية، عن اعتقاده بأن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا «عالمية ولن تنتهي في المستقبل القريب».ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) عن البابا القول: «لا أرى نهاية لهذه الحرب في المدى القريب لأنها حرب عالمية.دعونا لا ننسى هذا.[…]

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