نائب يكشف تطورات جديدة بشأن الموازنة ويحمل البنك المركزي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار

2022/12/18 | 20:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية محسن السعيدي، عن أخر التطورات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

وقال السعيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، اليوم الأحد، إن “قانون الموازنة شهد خلافات بين الكتل السياسية مع القوى الكردية وما يتعلق بحصة الإقليم”.

وأضاف، أن “القوى السياسية عقدت اجتماعاً كبيرة، أفضت إلى إذابة تلك الخلافات بين الكتل السياسية والقوى الكردية”.

وتابع السعيدي، أن “ارتفاع سعر الدولار في العراق، يخضع للتداعيات السياسية، وأن الحكومة ضمنت في برنامجها الوزاري سياسة لتخفيض سعر الصرف تدريجياً”.

وأشار إلى أن “صعود سعر الدولار نتاج عن سياسة البنك المركزي وإدارته الحالية، والتي لا ترغب بتخفيض أسعار صرف الدولار”، مبيناً أن “البنوك العالمية والسياسة الدولية والحروب الإقليمية، لها تداعيات على السوق العراقية”.

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