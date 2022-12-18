المندلاوي: مضاعفة الزخم الخدمي من أولويات الحكومة والبرلمان

2022/12/18 | 20:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الأحد 12/18/2022، أن...

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