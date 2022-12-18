2022/12/18 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظاهر التقشّف قائمة برغم إنتفاء الحاجة إلى تخفيض الإنفاق مطالبات بإلغاء الضرائب المفروضة على السلع والعقارات بغداد – قصي منذر طالب مواطنون ، الحكومة والبرلمان بالغاء الضرائب المفروضة على السلع والخدمات والعقارات التي جرى تطبيقها خلال مرحلة التقشف في حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي،بعد انتفاء الحاجة منها وتحقيق وفرة مالية، مؤكدين ان الاسر تحملت […]

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