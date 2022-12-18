2022/12/18 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربع رئاسات عراقية تحضر نهائي المونديال بغداد – ساري تحسين وصل امس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور نهائي بطولة كأس العالم التي ستقام في ملعب لوسيل بين المنتخب الفرنسي ونظيره الارجنتين.وفي وقت سابق وصل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد […]

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