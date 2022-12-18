2022/12/18 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) و(الشرقية) تتصدّران نتائج الإستطلاع السنوي لإعلام بغداد بغداد – ابتهال العربي حصدت جريدة (الزمان) مرتبة افضل صحيفة عراقية محتفظة بالمركز الأول، وتصدرت قناة (الشرقية) الفضائية، فئة افضل قناة فضائية عراقية، في نتائج الإستطلاع السنوي الثامن لأفضل اداء اعلامي للعام الجاري، الذي يجريه طلبة الدكتوراه في قسم العلاقات العامة، بكلية الإعلام في جامعة بغداد.وبحسب نتائج […]

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