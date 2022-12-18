2022/12/18 | 20:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو مجلس النواب جمال كوجر، الأحد، عن توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاقالة عدد من المحافظين وقد يكون بينهم المحافظين المنتمين للتيار الصدري.

وقال، كوجر لـ( لبغداد اليوم )، ان "السوداني لو أقال حالياً محافظي التيار فسيقول البعض هذه ردت فعل اتجاه التيار وعليه هو ارسال الاستمارة للنواب الذين هم اغلبهم اطاريين او احباباً للإطار حسب وصفه".

وأشار إلى انه" من الممكن إعطاء تقييم سلبي لأي محافظ لايريدونه وحينها ستكون الذريعة موجودة لاقالة هذا المحافظ او ذاك".

وأضاف، كوجر ان" تقييم المحافظين يجب ان يكون من خلال تقييم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء والوزارات ممكن ان يساهموا بالتقييم".

واتم القول،"من الممكن ان يوجه النائب سؤالاً برلمانياً او يستجوب المحافظ وهنا يؤدي دوره لكن ماسيجري هو ان التوجه لتقييم المحافظ بالسلب والايجاب من نواب المحافظات وكلا حسب محافظته".

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