قتل 9 من عناصر الشرطة.. داعش يتبنى هجوم كركوك

2022/12/18 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تنظيم داعش، الأحد، مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة العراقية على الأقل عندما استهدفت قنبلة قافلتهم قرب مدينة كركوك.

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