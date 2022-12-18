شاكيرا تغرد على تويتر تضامنًا مع لاعب كرة قدم إيراني يواجه الإعدام

2022/12/18 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مغنية البوب العالمية الشهيرة شاكيرا تغريدة للتعبير عن دعمها للاعب كرة القدم الإيراني المعتقل أمير نصر آزاداني الذي يواجه الإعدام المحتمل.

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