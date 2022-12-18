نائب: استمارة التقييم ستقيل محافظين حسب أهواء نواب المحافظة

2022/12/18 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو مجلس النواب جمال كوجر، الأحد، عن توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاقالة عدد من المحافظين، فيما انتقد وضع مصير التقييم للنواب.

وقال، كوجر لـ( لبغداد اليوم )، ان "السوداني لو أقال حالياً محافظين من جهة معينة فسيقول البعض أنها محاولة اقصاء لهذه الجهة لذا فهو ارسل الاستمارة للنواب الذين هم اغلبهم من جهة معينة او مقربة منها".

وأشار إلى انه" من الممكن إعطاء تقييم سلبي لأي محافظ لايريدونه وحينها ستكون الذريعة موجودة لاقالة هذا المحافظ او ذاك".

وأضاف، كوجر ان "تقييم المحافظين يجب ان يكون من خلال تقييم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاء والوزارات ممكن ان يساهموا بالتقييم".

واتم القول،"من الممكن ان يوجه النائب سؤالاً برلمانياً او يستجوب المحافظ وهنا يؤدي دوره لكن ماسيجري هو ان التوجه لتقييم المحافظ بالسلب والايجاب من نواب المحافظات وكلا حسب محافظته".

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