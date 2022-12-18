توب 5: منتخب الأرجنتين بطلا لكأس العالم.. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين

2022/12/18 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأرجنتين تفوز بكأس العالم، وقطر تجدد نفيها التورط في فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي، ومشاركة "متواضعة" بانتخابات تونس، ووفاة رجل الأعمال المصري محمد الأمين بسرطان الرئة خلال قضائه عقوبة "الاتجار بالبشر"، وكوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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