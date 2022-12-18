شاهد بالفيديو.. عصام الفيني: العراق سيكون من ضمن الدول عالية الخطورة بالفساد المالي ان لم يضبط ايقاع سعر الصرف

2022/12/18 | 21:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qu57Txj-maE

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