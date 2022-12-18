أثناء بيعهم لطفلة .. الأمن الوطني يلقي القبض على العصابة في بابل

2022/12/18 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بجهود استخبارية وميدانية يواصل جهاز

الأمن الوطني ملاحقة عصابات الجريمة

المنظمة، وعلى خلفية ورود معلومات

استخبارية دقيقة عن عصابة تتاجر

بالأطفال مكونة من ثلاثة أشخاص وبعد

استحصال الموافقات القضائية، تم

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