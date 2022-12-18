كربلاء : ندوة إرشادية حول أهمية استخدام منظومات الري الحديثة

2022/12/18 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية ومشاركة (جمعية الفارس المتخصصة

بزراعة الخضر المحمية " الجمعية

الصحراوية ") إحدى الجمعيات المتخصصة

التابعة للاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

بالندوة الإرشادية التي أقا

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