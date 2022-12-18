الأرجنتين تحصل على كاس العالم 2022 في بلاد العرب

2022/12/18 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجت الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة

الثالثة في تاريخها، بعد التغلب في

المباراة النهائية على حامل اللقب

فرنسا بركلات الترجيح بعد إنتهاء

الوقت الإضافي بنتيجة (3-3)، مساء اليوم

الأحد في اللقاء الذي احت

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