هاتريك تاريخي رغم الإخفاق.. مبابي يكرر إنجاز 1966

2022/12/18 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح لاعب منتخب فرنسا، كيليان مبابي، أول لاعب يسجل "هاتريك" فى نهائي لبطولة كأس العالم منذ 1966، العام الذي سجل فيه مهاجم منتخب إنكلترا، جيوف هيرست، "هاتريك" في نهائي 1966، الذي فازت به إنكلترا 4-2 على ألمانيا الغربية

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