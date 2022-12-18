2022/12/18 | 21:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاحد 18 كانون الأول 2022 توج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الـ22...

ظهرت المقالة المسلة تتابع كأس العالم: منتخب الارجنتين بطلا لكأس العالم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح أولاً على المسلة.

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