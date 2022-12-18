2022/12/18 | 21:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأردني عن إجراءات أمنية ترقبا للقمة الإقليمية الثانية لدول جوار العراق التي ستعقد بعد غد الثلاثاء ويشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحضرها ماكرون وعبد اللهيان.. تأهب أمني قبيل قمة إقليمية في الأردن) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحضرها ماكرون وعبد اللهيان.. تأهب أمني قبيل قمة إقليمية في الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).