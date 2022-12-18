ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022 ومبابي يفوز بلقب الهداف

2022/12/18 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توج الأرجنتيني ليو نيل ميسي ، بلقب أفضل لاعب بكأس العالم 2022.

كما فاز الفرنسي كيليان مبابي بلقب هداف كأس العالم 2022 بثمانية أهداف، كما فاز الارجنتيني مارتينيز بجائزة افضل حارس مرمى في مونديال قطر، فيما فاز زميله الارجنتيني انزو فرنانديز يفوز بجائزة افضل لاعب شاب.

وكان المنتخب الارجنتيني توج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد التغلب في المباراة النهائية على حامل اللقب فرنسا بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الإضافي بنتيجة (3-3)، مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي احتضنه ملعب لوسيل.

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