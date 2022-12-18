القبض على متهم بحوزته (1600) حبة مخدرة في الأنبار

2022/12/18 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت مديرية مكافحة مخدرات الأنبار، الاحد، القبض على متهم بحوزته (1600) حبة مخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان “بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات الأنبار من إلقاء القبض على متهم بحوزته (1600) حبة مخدرة من نوع كبتاجون”.واضاف البيان “تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينال جزاءه العادل”.

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