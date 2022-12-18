2022/12/18 | 22:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: هرع رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،...

ظهرت المقالة داعش يهاجم وسرقة القرن طليقة ..



والدولة في الدوحة!! أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم وسرقة القرن طليقة .. والدولة في الدوحة!!) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم وسرقة القرن طليقة .. والدولة في الدوحة!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).