بلجيكا تدعو مواطنيها الى مغادرة ايران

2022/12/18 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعت بلجيكا الأحد مواطنيها “الذين يزورون إيران” الى مغادرة هذا البلد “في أقرب وقت” بسبب “أخطار متنامية للاعتقال التعسفي” بعد الحكم على العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فاديكاستيل.وقالت وزارة الخارجية في […]

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