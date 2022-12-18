2022/12/18 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تسببت عاصفة ثلجية نادرة بإلغاء وتأجيل أكثر من 170 رحلة من مطارات “فنوكوفو”، و”دوموديدوفو”، و”شيرميتيفو”، و”جوكوفسكي” في العاصمة الروسية موسكو.وفي مطار فنوكوفو، تم تأخير 61 رحلة وألغيت 13؛ وفي دوموديدوفو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأخير وإلغاء أكثر من 170 رحلة في مطارات موسكو بسبب الثلوج الكثيفة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأخير وإلغاء أكثر من 170 رحلة في مطارات موسكو بسبب الثلوج الكثيفة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأخير وإلغاء أكثر من 170 رحلة في مطارات موسكو بسبب الثلوج الكثيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).