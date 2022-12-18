احتفالات بمناطق مختلفة في بغداد بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم (فيديو)

2022/12/18 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

شهدت عدد من مناطق العاصمة بغداد، اليوم الأحد، احتفالات جنونية وعارمة بعد فوز المنتخب الارجنتيني بكأس العالم قطر 2022.

حيث شهدت مناطق الكرادة وزيونة احتفالات جماهيرية وإطلاقا للعيارات النارية ابتهاجا بتتويج المنتخب الأرجنتيني بطلا لكأس العالم في البطولة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة على حساب غريمه المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

بالمقابل انارت الالعاب النارية سماء مدينة بسماية احتفالا بتتويج الارجنتين ببطولة كأس العالم 2022.

ووثقت عدسة (بغداد اليوم) من أمام مول المنصور، لحظة الاحتفال بانتهاء المباراة واعلان تتويج الارجنتين بلقب كأس العالم.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما اليوم السبت، بقطر.

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