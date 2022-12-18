رسميا.. ميسي أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم

2022/12/18 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أصبح ميسي وبشكل رسمي هو أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة بعد إطلاق الحكم البولندي سيمون مارشينياك صافرته معلناً انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ بين الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل.

وتخطى الأسطورة الأرجنتينية بذلك رقم الألماني لوتار ماتيوس صاحب الرقم القياسي السابق برصيد 25 مباراة.

وانطلقت مشاركات ميسي في كأس العالم عام 2006 وكانت أول مباراة له على الإطلاق في مواجهة كوت ديفوار في العاشر من حزيران/يونيو عام 2006 وكانت أول أهدافه المونديالية في شباك منتخب صربيا ومونتينغرو في المونديال ذاته في الدقيقة 88 من المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين (6-0).

وعلى مدار مشاركاته المختلفة في كأس العالم وقبل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي " قطر 2022™" شارك ميسي في 25 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر 5 وسجل 11 هدفاً وأهدى 8 تمريرات حاسمة.

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