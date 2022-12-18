2022/12/18 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كأس العالم تخضع لميسي والأرجنتين في بلاد العرب بغداد- الزمان قاد الساحر ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني بكرة القدم للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، اليوم الأحد، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة اهداف لكل منهما.وفي حضور حوالي […]

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