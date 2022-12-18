الحكيم يدعو المجتمع الدولي إلى المساعدة في إنهاء أزمة النزوح

2022/12/18 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الأحد، المجتمع الدولي إلى المساعدة في انهاء أزمة النزوح وإعادة المهجرين إلى ديارهم.

وقال المكتب الاعلامي للحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "خلال لقائنا وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب ، إطلعنا على خطط الوزارة لدعم شريحة المهجرين،مبينا أن" اليوم العالمي فرصة لدعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة في إنهاء أزمة النزوح وإعادة المهجرين إلى ديارهم".

واكد الحكيم بحسب البيان "الحاجة إلى برامج على مستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمعالجة واقع المهجرين،داعياً" لتقديم الدعم الكافي لمخيمات النزوح لاسيما في فصل الشتاء".

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