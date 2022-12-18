بعد هجوم كركوك.. الكشف عن اعداد الدواعش

2022/12/18 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

كشفت صحيفة دايلي نيوز بوست اليوم الاحد، عن اعداد الإرهابيين الذين ما يزالون "نشطين" داخل العراق وسوريا عبر الحدود بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي شنه التنظيم الإرهابي على قوات الشرطة الاتحادية في كركوك صباح اليوم.

وأوضحت الصحيفة من خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان التنظيم الإرهابي يستغل انشغال القوات الأمنية بمعسكرات اللاجئين والمهجرين قسرا داخليا في كل من العراق وسوريا للتحرك بحرية عبر الحدود من خلال معابر يستخدمها المهربين للتنقل بين جانبي الحدود والقيام بعمليات إرهابية من خلال التعاون مع خلايا نائمة في البلدين.

الصحيفة قالت ان التنظيم الإرهابي ما يزال يملك ما بين ستة الاف الى عشرة الاف عنصر نشط ضمن الخلايا النائمة عبر العراق وسوريا متركزا في المناطق الحدودية بين البلدين، موضحة بأن "مشكلة التنظيم الإرهابي ستبقى مستمرة خلال المستقبل القريب ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية لمنع نشاطاته".

وتابعت "الحل الأهم الذي يمكن ان تستخدمه السلطات العراقية والسورية بالإضافة الى الجهات الدولية، هو حل مشكلة النازحين والمهجرين داخليا، من خلال إعادة تاهيل ودمج في المجتمع جدية وبجهود واقعية"، مضيفة أن "داعش نجح في استغلال معسكرات النازحين ومعاناة المقيمين فيها لتمديد عمره، حيث سيستمر التنظيم بالعودة مرة أخرى الى الظهور طالما تبقى المعسكرات على ما هي عليه الان".

دايلي نيوز بوست اكدت أيضا ان الحكومتين العراقية والسورية لا يمكن لها ان تقوم بإعادة تاهيل ودمج النازحين بشكل منفرد، داعية الجهات الدولية الى العمل مع الحكومتين من خلال "جهود مستمرة" بهدف اغلاقها ليس في العراق وسوريا فقط، بل في افريقيا أيضا، على حد قولها.

يشار الى ان تنظيم داعش اعلن تنبيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات العراقية بحسب ما أوردت شبكة سيي، معلنة بان التنظيم يستخدم الهجمات التي يشنها على القوات العراقية كاداة لتجنيد المزيد من الإرهابيين.

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