2022/12/18 | 23:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحفي حسن جمعة ما قاله فائق الشيخ علي هو مخدر للشعب وليس حقيقة | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mN2WMCswSXI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحفي حسن جمعة ما قاله فائق الشيخ علي هو مخدر للشعب وليس حقيقة | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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