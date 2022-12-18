إجراء جديد من تويتر سيؤثر على آلاف الحسابات والتغريدات

2022/12/18 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منصة تويتر، الأحد، إنها ستحذف الحسابات المنشأة حصريا لغرض الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين.

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