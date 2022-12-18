2022/12/18 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العراقية في كركوك.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أنها “تعرب عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق الشقيقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد القوات الأمنية”.وأكدت الوزارة، بحسب البيان، رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

التالي

منذ 7 ساعات

“زلزال بقوة 8.8 درجة” يضرب الانتخابات التونسية

منذ 7 ساعات

تعزيزات أمنية في الأردن قبل قمة إقليمية يوم الثلاثاء

منذ 8 ساعات

قبل نزول الحرارة إلى 6 درجات تحت الصفر..



عودة التدفئة إلى كييف

منذ 8 ساعات

رغم مساعي حكومتهم..



نصف الألمان يخشون تأثير الهجرة السلبي

منذ 8 ساعات

رسوم إضافية على الأدوية للوافدين في الكويت

منذ 8 ساعات

الحكومة الفرنسية تتجاوز البرلمان وتفرض ميزانية 2023

منذ 9 ساعات

خلاف بين عائلتين…اشتباكات بأسحلة حربية وقنابل في طرابلس بشمال لبنان

منذ يوم واحد

تايمز: الحديث عن فوز أوكرانيا في الحرب… سابق لأوانه

منذ يوم واحد

لقاء محتمل بين بن سلمان ورئيسي في الأردن

منذ يوم واحد

بعد الهجمات الروسية…كييف تعلن عودة المياه إلى مجاريها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تدين الهجوم الإرهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تدين الهجوم الإرهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).