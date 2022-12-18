2022/12/18 | 23:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي للحوالات الخارجية، يوم الأحد، نحو 100 مليون دولار في مزاد اليوم وبمشاركة 25 مصرفا.

واظهرت نتائج مزاد العملية بيع البنك المركزي اليوم، 120 مليونا و 228 الفا و 591 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وذهبت معظم المبيعات على شكل حوالات واعتمادات خارجية لتصل الى 98 مليونا و118 الفا و591 دولارا، فيما بلغت المبيعات النقدية 22 مليونا و110 آلاف دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 11 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 103 شركات.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يبيع اكثر من 120 مليون دولار خلال مزاد الاحد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يبيع اكثر من 120 مليون دولار خلال مزاد الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).