2022/12/18 | 23:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، الاحد 12/18/2022، عن...

ظهرت المقالة العراق يمنح الفيزا مجاناً لجماهير خليجي 25 أولاً على المسلة.

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