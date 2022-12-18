2022/12/18 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاحد،الحاجة إلى برامج لمعالجة واقع المهجرين.وقال السيد الحكيم في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه “خلال لقائنا وزير الهجرة والمهجرين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعم مخيمات النزوح تتصدر ملفات لقاء الحكيم مع وزيرة الهجرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعم مخيمات النزوح تتصدر ملفات لقاء الحكيم مع وزيرة الهجرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعم مخيمات النزوح تتصدر ملفات لقاء الحكيم مع وزيرة الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).