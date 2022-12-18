الشيخ تميم يلبس “الأمير” ميسي عباءة البطل

2022/12/18 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، العباءة الخليجية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا اليوم الأحد، في نهائي مونديال قطر. […]

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