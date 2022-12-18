سيول متوقعة تجتاح العراق قريباً.. ومختصون يعلقون

2022/12/18 | 23:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتنبئ الجوي حسين الأسدي، اليوم

الأحد، وجود فرصة كبيرة لقدوم سيول من

الجانب الإيراني تجاه العراق.

وقال الأسدي في توضيح له، إنه في

الخرائط المرفقة كميات الأمطار

التراكمية من أشهر نموذجين الأوروبي

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