الحلبوسي يبارك لـ قطر النجاح الاستثنائي في تنظيم المونديال

2022/12/18 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ك رمبس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، الى دولة قطر النجاح العربي الاستثنائي في تنظيم مونديال كأس العالم 2022.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، “مع اختتام المونديال المتزامن مع العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة، نبارك لها النجاح العربي الاستثنائي في تنظيم هذا المحفل الكروي العالمي، متمنين لها مزيداً من التقدُّم والازدهار”.

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