رئيس تحالف العزم يهنئ قطر بـ

2022/12/18 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

هنأ رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الأحد، دولة قطر بـ"الإنجاز التأريخي" وذلك لتنظيمها بطولة كأس العالم 2022.

وقال السامرائي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "خالص التهاني إلى دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً للإنجاز التاريخي والتنظيم المذهل لمونديال كأس العالم 2022، وبالتزامن مع اليوم الوطني لها، متمنين لهم مزيداً من الازدهار والنجاح".

أدناه نص التغريدة:

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