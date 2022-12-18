بعد حضور الرئاسات الثلاث.. رئيس الجمهورية يكشف سبب غيابه عن نهائي مونديال 2022

2022/12/18 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، سبب غيابه عن نهائي مونديال 2022، رغم حضور الرئاسات الثلاث.

وقال رشيد في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "مبارك لدولة قطر الشقيقة نجاح تنظيم كأس العالم"، موضحا "كان بودي حضور مباراة الختام لكن فاتحة الشهيد أكام عمر وفاجعة كركوك منعتاني من ذلك".

كما أظهرت صورة اطلعت عليها (بغداد اليوم) تواجد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بكرة القدم.

أدناه نص التغريدة:

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