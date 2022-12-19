ميسي يلمح إلى الاستمرار في اللعب مع الأرجنتين

2022/12/19 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألمح نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، إلى رغبته في الاستمرار في اللعب مع منتخب التانجو لفترة من الوقت، بعد التتويج بكأس العالم قطر 2022.ونجح ميسي في فك عقدته مع كأس العالم وتوج بالمونديال لأول مرة في مسيرته، بعد فوز الأرجنتين اليوم على فرنسا في مباراة جنونية.وفاز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا، […]

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