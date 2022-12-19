الأردن: مهلة عشائرية إضافية لأسبوع من أجل الكشف عن هوية قاتل العقيد الدلابيح

2022/12/19 | 00:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قبيلة بني حسن الأردنية، مساء الأحد، منحها السلطات الأمنية في البلاد مهلة إضافية تمتد إلى أسبوع من أجل الكشف عن هوية قاتل ابنها العقيد في مديرية الأمن العام عبدالرزاق الدلابيح، وذلك قبل انتهاء المهلة بحسب العرف العشائري والمحددة بثلاثة أيام وثلث اليوم، إذ كانت لتنتهي ظهر الاثنين.

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