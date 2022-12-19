2022/12/19 | 00:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: حقق ليونيل ميسي حلما طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس...

ظهرت المقالة ميسي يعادل إنجاز مارادونا ويهدي الأرجنتين لقب كأس العالم أولاً على المسلة.

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