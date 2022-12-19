رسميا.. مبابي يحصد جائزة هداف كاس العالم

2022/12/19 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد الفرنسي كيليان مبابي، جائزة هداف

كأس العالم (قطر 2022)، برصيد 8 أهداف.

وسجل مبابي 8 أهداف، في شباك أستراليا

والدنمارك (هدفين) وبولندا (هدفين)

والأرجنتين (3 أهداف).

وتفوق مبابي على الأرجنتيني لي

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