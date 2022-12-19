ميسي أفضل لاعب في كاس العالم 2022

2022/12/19 | 00:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على

جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، اليوم

الأحد، بعد مساهمته القوية في تتويج

منتخب بلاده بلقب المونديال، للمرة

الثالثة في تاريخها.

وفاز المنتخب الأرجنتيني باللقب،

بان

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