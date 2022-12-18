2022/12/19 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعباءة عربية وذراع مرفوع إلى الأعلى حاملا كأس العالم، اختتم اللاعب، ليونيل ميسي، بطل منتخب الارجنتين مشوارا طويلا من المباريات بفوز مثير على حاملة اللقب فرنسا، في مباراة امتدت بعد الوقت الأصلي والإضافي إلى ضربات الجزاء.

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