2022/12/19 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميسي يرتدي العباءة العربية ومبابي ينال الحذاء الذهبي وماكرون يواسي فريقه الخاسر الدوحة-أ ف ب – الزمان في مباراة تاريخية استنفدت اشواطها الاصلية والاضافية، خطفت الارجنتين بضربات الجزاء الترجيحية كأس العالم من يد فرنسا. وانتهت المباراة في وقتها الإضافي بثلاثة اهداف لكل من الفريقين وحضر امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفل توزيع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأرجنتين تفوز بكأس العالم في مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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