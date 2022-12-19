الأرجنتين‭ ‬تفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر

2022/12/19 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسي‭ ‬يرتدي‭ ‬العباءة‭ ‬العربية‭ ‬ومبابي‭ ‬ينال‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي‭ ‬وماكرون‭ ‬يواسي‭ ‬فريقه‭ ‬الخاسر الدوحة‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان في‭ ‬مباراة‭ ‬تاريخية‭ ‬استنفدت‭ ‬اشواطها‭ ‬الاصلية‭ ‬والاضافية،‭ ‬خطفت‭ ‬الارجنتين‭ ‬بضربات‭ ‬الجزاء‭ ‬الترجيحية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬فرنسا‭.‬ وانتهت‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬الإضافي‭ ‬بثلاثة‭ ‬اهداف‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬وحضر‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬ثاني‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ […]

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