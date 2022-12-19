2022/12/19 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام خطفت الارجنتين كأس العالم من يد فرنسا التي تفطر قلب رئيسها ماكرون حزناً ولم يتكلل حضوره في مونديال قطر بتكرار الفوز كما في المونديال السابق، في حين شرعت الدوحة في استكمال تفكيك ملاعبها العملاقة المُبردة التي تزيد عن حاجتها مستقبلاً، وستعود الأضواء الإعلامية، التي حجبتها «تجارة الملاعب” الى حرب روسيا وأوكرانيا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباراة التي لا تنتهي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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