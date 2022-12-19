المباراة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنتهي

2022/12/19 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ خطفت‭ ‬الارجنتين‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬تفطر‭ ‬قلب‭ ‬رئيسها‭ ‬ماكرون‭ ‬حزناً‭ ‬ولم‭ ‬يتكلل‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬بتكرار‭ ‬الفوز‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شرعت‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬تفكيك‭ ‬ملاعبها‭ ‬العملاقة‭ ‬المُبردة‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬حاجتها‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬وستعود‭ ‬الأضواء‭ ‬الإعلامية،‭ ‬التي‭ ‬حجبتها‭ ‬‮«‬تجارة‭ ‬الملاعب”‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ […]

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