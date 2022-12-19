تمشيط قرى قرب كركوك بعد مقتل تسعة من الشرطة الاتحادية في كمين لداعش

2022/12/19 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أرسل‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬تعزيزات‭ ‬الى‭ ‬محيط‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تمشيط‭ ‬في‭ ‬اثر ‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬آلية‭ ‬تقلهم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬ونسب‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬التي‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬كمينا‭ ‬كان‭ […]

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